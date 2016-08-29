Песков: Путин не поедет в Анталью на матч Турция–Россия

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства будет болеть за сборную дистанционно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не собирается посещать товарищеский матч турецкой и российской сборных по футболу, который пройдет в турецкой Анталье 31 августа.
По словам Пескова, Владимир Путин будет «болеть за сборную дистанционно».
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин прибудет в Турцию 31 августа на матч сборных двух стран.
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