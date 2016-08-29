Медведев назначил Алексея Лопатина замминистра образования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил на должность замминистра образования и науки Алексея Лопатина, который раньше занимал пост замглавы Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сообщили в пресс-службе правительства.



«Подписанным распоряжением Лопатин Алексей Владимирович назначен заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — указано на сайте кабмина.

Как сообщается в документе, замглавы Минобрнауки будет осуществлять координацию работы и контроль по вопросам инновационной деятельности в научно-технической сфере, приоритетных направлений науки и технологий, международной интеграции и сотрудничества в образовании и науке.

Алексей Лопатин окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «геологическая съемка, поиски и разведка», является кандидатом геолого-минералогических наук, доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН. Свою работу в качестве заместителя руководителя ФАНО он начал в 2015 году, до этого работал заместителем директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки «Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка» в РАН.

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин назначил на должность главы Минобрнауки сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву. Бывший руководитель министерства Дмитрий Ливанов занял пост спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной.

