«Она» и другие

Фильмом открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» станет «Она» (Elle) режиссера Пола Верхувена. Это будет первый показ картины в России. В программу основного конкурса войдут 15 картин из 16 стран.

— «Край света» — это и географическое понятие, которым мы руководствовались, формируя карту участников, и психологическое, когда человек, герой фильма, находится в пограничном состоянии. Подробное расписание мы представим совсем скоро на официальном сайте фестиваля. Закрываться будем фильмом, который по решению жюри получит Гран-при, — сказала «Известиям» программный директор фестиваля Александра Шмырова-Жукова.



В конкурс вошли: «Руки моей матери» (Флориан Эйхингер, Австрия/Германия) — в рамках фестиваля это международная премьера фильма; «Сон обезьяны» (Руми Шоазимов, Таджикистан) — мировая премьера картины; «Айша» (Шанде Омар, Танзания); «А капелла» (Хитоши Язаки, Япония); «Бабушкины танцы на столе» (Ханна Скольд, Швеция); «Жизнь Анны» (Нино Басилая, Грузия); «За пределами тоски» (Чан Я Лим, Южная Корея); «Инородное тело» (Кристиан Вернер, Германия); «Луна в двенадцатом доме» (Дорит Хаким, Израиль); «Рай» (Сина Атаеан Дена, Иран/Германия); «Растения» (Роберто Доверис, Чили); «Сломанные дети» (Тецуя Марико, Япония); «Чужой дом» (Русудан Глурджидзе, Грузия/Россия/Испания/Хорватия); а также два российских фильма — «Рыба-мечта» (Антон Бильжо, Россия/Эстония) и сборник новелл «Петербург. Только по любви».

Жюри фестиваля возглавляет польский режиссер Кшиштоф Занусси. Вместе с ним выбирать победителя будут Макико Ватанабэ (Япония), Александр Котт (Россия), Изабель Штевер (Германия), Ираклий Квирикадзе (Грузия) и Янь Юйцзинь (Китай).

VI Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет с 9 по 17 сентября 2016 года.



Справка «Известий»

Фестиваль «Край света» проводится с 2011 года в Южно-Сахалинске. В программе — фильмы разных стран, а также российское авторское кино. Помимо конкурса, зрителям предлагается еще 15 программ, в том числе ретроспективны, мастер-классы, Q&A, фотовыставки и спектакли. В 2015 году членом международного жюри был российский актер и продюсер Данила Козловский, а председателем — иранский режиссер Мохсен Махмальбаф. Гран-при получил фильм «Мустанг» турецкого режиссера Дениз Гамзе Эргювен.