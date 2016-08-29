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Песков рассказал об альтернативных Паралимпийских играх в России

По словам представителя Кремля, место проведения турнира пока не определено

Место проведения альтернативного Паралимпийским играм российского турнира пока не определено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проведение таких соревнований, безусловно, требует подготовки, и, конечно, в одночасье прийти к какому-то однозначному решению в плане места проведения невозможно. Специалисты занимаются проработкой, как только она будет завершена, тогда уже можно будет назвать это место, но пока, насколько мне известно, это сделать еще невозможно», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в России специально будут организованы соревнования, подобные Паралимпийским играм, ввиду того что паралимпийскую сборную страны не допустили к участию в турнире в Рио-де-Жанейро. При этом глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что соревнования могут пройти уже в сентябре, а предполагаемое место их проведения — Подмосковье.

Напомним, о решении об отстранении россиян от Паралимпиады и лишении членства ПКР Международный паралимпийский комитет объявил 7 августа текущего года. 15 августа ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Однако она была отклонена.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Песков рассказал об альтернативных Паралимпийских играх в России

По словам представителя Кремля, место проведения турнира пока не определено

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Сергей Лисин

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