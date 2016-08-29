Песков оставил без ответа вопрос о совместной операции РФ и США в САР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российскому внешнеполитическому ведомству вопрос о возможном начале скоординированных ударов России и США по боевикам в сирийском Алеппо.



— Здесь все-таки переговоры шли на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США, — сказал Песков.



Поэтому, отметил он, первоисточником в обнародовании каких-то итогов «очень напряженных, продолжительных по времени и насыщенных по содержанию переговоров» должен быть МИД РФ.



Ранее СМИ со ссылкой на источник, близкий к российско-американским консультациям в Женеве, сообщили, что Москва и Вашингтон рассматривают возможность нанесения скоординированных ударов по боевикам в Алеппо с середины сентября. При этом источник пояснил, что к этому моменту в самом городе и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые не пожелают сложить оружие и покинуть город.

