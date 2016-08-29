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Песков оставил без ответа вопрос о совместной операции РФ и США в САР

Пресс-секретарь президента РФ считает, что подобную информацию должен комментировать МИД России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российскому внешнеполитическому ведомству вопрос о возможном начале скоординированных ударов России и США по боевикам в сирийском Алеппо. 

— Здесь все-таки переговоры шли на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США, — сказал Песков. 

Поэтому, отметил он, первоисточником в обнародовании каких-то итогов «очень напряженных, продолжительных по времени и насыщенных по содержанию переговоров» должен быть МИД РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на источник, близкий к российско-американским консультациям в Женеве, сообщили, что Москва и Вашингтон рассматривают возможность нанесения скоординированных ударов по боевикам в Алеппо с середины сентября. При этом источник пояснил, что к этому моменту в самом городе и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые не пожелают сложить оружие и покинуть город.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Песков оставил без ответа вопрос о совместной операции РФ и США в САР

Пресс-секретарь президента РФ считает, что подобную информацию должен комментировать МИД России

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