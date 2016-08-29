«Квят может потерять место в «Формуле-1» из-за критики своей команды»

В минувшие выходные завершился очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Бельгии. Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят в очередной раз не смог пополнить очковый зачет своей команды, финишировав 14-м. Для 22-летнего россиянина эта гонка стала уже девятой после перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо». За все это время он сумел набрать лишь два очка.

Известный автоспортивный менеджер Оксана Косаченко считает, что несмотря на неудачные результаты, не стоит ставить крест на карьере Квята.

- Даниил говорит, что у него в последнее время сложный период, - рассказала «Известиям» Оксана Косаченко. - Мне же показалось, что перерыв только пошел ему на пользу. Что касается его дальнейшей судьбы, ответ на этот вопрос знают только два человека - Хельмут Марко и Кристиан Хорнер (руководители команды «Ред Булл» - «Известия»). Создается некий рубеж - уже второй российский гонщик "Формулы-1" не может закрепиться в гонках на срок более двух лет. Не хотелось бы, чтобы на этом закончились выступления Квята, хочется какого-то продолжения. Переход из одной команды в другую не может не отразиться на его моральном состоянии. Ему неприятно – казалось бы, попал в топовый коллектив, где у него все хорошо получалось, были финиши на подиуме, и тут руководство принимает решение перевести его в младшую команду. Думаю, это психологический надрыв. При этом замена Квята на Ферстаппена – абсолютно верный шаг. С точки зрения маркетинга нужен был молодой пилот, из которого в дальнейшем можно было бы вырастить многократного чемпиона мира. На эту роль попробовали Даниила, но по каким-то параметрам он оказался не готов. Сейчас многие говорят, что звезда Квята закатилась. Но не стоит торопиться ставить крест на его карьере: его никто не выгоняет, ему дают машину - такую же, как его напарнику по команде. Что касается результатов Квята в «Торо Россо», которые хуже, чем у его партнера Карлоса Сайнса, то это своеобразная психологическая проверка Даниила – сможет он выдержать это давление или нет. Если не выдержит, ему будет предложено что-то другое – у «Ред Булла» есть программы и в других гоночных сериях. Там на пятки Дане уже наступает следующее поколение молодых спортсменов, которые тоже жаждут мест в "Формуле-1".



По словам Оксаны Косаченко, сейчас Даниил Квят достаточно жестко высказывается о том, что происходит в «Ред Булле» и «Торо Россо». Как считает эксперт, пилоту следует быть сдержаннее в оценках команды, за которую он выступает.



- То, что Квят критикует машину, критикует команду - это неправильно. И это обязательно скажется на отношениях с руководством. "Формула-1" – это "закодированный мир", где есть определенные слова, которые надо говорить в определенной последовательности. После гонки каждый пилот выходит и произносит заученный текст про то, что все хорошо, "команда работала, я всем благодарен". Люди, которые выбиваются из этого стандарта – не вписываются в правила «королевских гонок». «Ред Буллу» нужен спортсмен, который ассоциируется с позитивными эмоциями. Если же человек плохо говорит о «Ред Булле», то он мгновенно выстраивает негативную связь с продуктом – такой пилот команде не нужен.

Бывший гонщик "Формулы-1" Виталий Петров считает, что на сегодняшний день Даниил Квят показывает максимум своих возможностей.

- Сложно оценить результат Квята в минувшем Гран-при Бельгии, - признался «Известиям» Петров. - Учитывая, что его команда не может бороться за какие-то серьезные места, вероятно, эта гонка прошла для него неплохо. Думаю, что на сегодняшний день он сделал все возможное. Что касается дальнейших перспектив Квята в "Формуле-1", то тут я не могу ничего сказать. Я не знаю, что входит в дальнейшие планы «Ред Булла». Возможны любые варианты.

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