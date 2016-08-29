Путин не поедет на Генассамблею ООН

Вместо президента России в сессии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров
Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН в 2016 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник.
— Да, президент не планирует участие в Генассамблее ООН в этом году, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин участие или вместо него там будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В прошлом году президент РФ принимал участие в Генассамблее, в том числе выступив с речью.
Генеральная ассамблея является основным совещательным органом Организации Объединенных Наций. Решения по отдельным важным вопросам, таким как рекомендации в отношении мира и безопасности и выборы членов Совета Безопасности, принимаются большинством в две трети голосов государств-членов; решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов. Очередная сессия состоится осенью.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.