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Путин не поедет на Генассамблею ООН

Вместо президента России в сессии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН в 2016 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник.

— Да, президент не планирует участие в Генассамблее ООН в этом году, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин участие или вместо него там будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В прошлом году президент РФ принимал участие в Генассамблее, в том числе выступив с речью.

Генеральная ассамблея является основным совещательным органом Организации Объединенных Наций. Решения по отдельным важным вопросам, таким как рекомендации в отношении мира и безопасности и выборы членов Совета Безопасности, принимаются большинством в две трети голосов государств-членов; решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов. Очередная сессия состоится осенью.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Путин не поедет на Генассамблею ООН

Вместо президента России в сессии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров

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