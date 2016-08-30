Во дворе Музея Москвы открыли оперный ликбез

Организаторы проекта Open Opera решили внедрить оперу в массы. По мнению организаторов проекта, именно этому виду искусства сегодня требуется поддержка. Всё чаще стали появляться заявления, что опера — вымирающий жанр. А значит, пришло время ее популяризации.

— Не всегда билеты на оперу в ведущие театры Москвы по карману зрителям, поэтому мы решили устроить большой красивый концерт в парке, — рассказала «Известиям» продюсер Марина Сальникова.

Площадка Музея Москвы и активная образовательная программа, которую ведет сейчас музей, позволили реализовать эти намерения. Всех желающих пригласили на вечер классической музыки на летней сцене во дворе музея. Билеты стоимостью от 650 до 1 тыс. рублей продавались при входе. Мест явно не хватало — зрители оценили задумку и проголосовали за нее рублем.

— Не волнуйтесь, сейчас организуем для вас персональную лавочку, — обнадеживал всё прибывающих посетителей сотрудник музея. И вот уже все имеющиеся в наличии скамейки собраны перед импровизированной сценой. Впереди — полтора часа живой музыки. Но начали свою программу молодые исполнители всё же с оперного ликбеза — экскурса в историю создания произведений и интересных фактов из жизни композиторов.

— Наш концерт приурочен к 280-летию появления оперы в России и к 180-летию появления первой отечественной оперы, — рассказал ведущий вечера Сергей Онищенко. — Всё началось еще во времена правления Анны Иоанновны, когда в 1736 году первое в России представление дала итальянская труппа с оперой «Сила любви и ненависти».

Публика не то чтобы скучала, но явно ждала нот, а не слов. Наконец на сцену вышли (в порядке появления) баритон Большого театра Константин Сучков, меццо-сопрано Национальной лионской оперы Карина Демурова, обладатель уникального баса-профундо, лауреат международных конкурсов Илья Мелещенко, приглашенная солистка ГАБТа Оксана Лесничая и участник проекта «Голос» Сергей Онищенко.

Зрители на ура приняли все выступления. И даже динамики уличных музыкантов, исполняющих рок и попсу у соседней станции метро, не смогли заглушить классические арии.

— Интересно, не вредно ли петь вечером на улице? — переживала за артистов одна из поклонниц оперы. — Вдруг голос потеряют?

— При попутном ветре никакой опасности быть не может, — отшучивался Сергей Онищенко. — Наоборот, для оперного певца оказаться в новых акустических условиях — огромный плюс.

У проекта будет продолжение: создатели Open Opera и Музей Москвы готовы продолжить сотрудничество.

Справка «Известий»

Open Opera — культурный проект, направленный на популяризацию оперного искусства на открытых пространствах. Первый концерт прошел в мае в усадьбе Воронцовых в Москве. Прозвучало более 30 арий из классических опер в исполнении солистов «Новой оперы», «Геликон-оперы», а также студентов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и учащихся Детской музыкальной школы им. С.Я. Лемешева.

