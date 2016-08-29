Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: встреча глав РФ, Франции и ФРГ на саммите в КНР не утверждена

Ранее сообщалось, что лидеры «нормандской четверки» планировали обсудить вопросы по украинскому кризису

Проведение встречи лидеров «нормандской четверки» для обсуждения вопросов украинского урегулирования еще не было подтверждено, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Пока нет окончательного подтверждения о проведении этой встречи, пока ведутся разговоры по дипканалам, — пояснил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, будет ли президент Украины Петр Порошенко принимать участие во встрече.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ, Франции и Германии во время телефонного разговора договорились провести совместную встречу на полях саммита «Группы двадцати», который должен пройти в сентябре в Китае. Главы государств планировали продолжить обсуждение по украинской тематике.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Песков: встреча глав РФ, Франции и ФРГ на саммите в КНР не утверждена

Ранее сообщалось, что лидеры «нормандской четверки» планировали обсудить вопросы по украинскому кризису

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Алексей Попов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Тибилов

президент Республики Южная Осетия

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке