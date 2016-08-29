Песков: встреча глав РФ, Франции и ФРГ на саммите в КНР не утверждена

Проведение встречи лидеров «нормандской четверки» для обсуждения вопросов украинского урегулирования еще не было подтверждено, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Пока нет окончательного подтверждения о проведении этой встречи, пока ведутся разговоры по дипканалам, — пояснил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, будет ли президент Украины Петр Порошенко принимать участие во встрече.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ, Франции и Германии во время телефонного разговора договорились провести совместную встречу на полях саммита «Группы двадцати», который должен пройти в сентябре в Китае. Главы государств планировали продолжить обсуждение по украинской тематике.