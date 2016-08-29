Песков: встреча глав РФ, Франции и ФРГ на саммите в КНР не утверждена

Ранее сообщалось, что лидеры «нормандской четверки» планировали обсудить вопросы по украинскому кризису
Проведение встречи лидеров «нормандской четверки» для обсуждения вопросов украинского урегулирования еще не было подтверждено, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
— Пока нет окончательного подтверждения о проведении этой встречи, пока ведутся разговоры по дипканалам, — пояснил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, будет ли президент Украины Петр Порошенко принимать участие во встрече.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ, Франции и Германии во время телефонного разговора договорились провести совместную встречу на полях саммита «Группы двадцати», который должен пройти в сентябре в Китае. Главы государств планировали продолжить обсуждение по украинской тематике.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.