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Медведев: «Российская Федерация — страна, которая своих не оставляет»

Премьер-министр РФ пообещал отстаивать права граждан России в любой точке мира, защищать их от дискриминации, притеснений со стороны местных властей и организаций

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме «В единстве с Россией», заявил, что важнейшей задачей для Москвы остается защита прав и интересов граждан РФ за рубежом.

По его словам, Россия будет отстаивать права и интересы своих людей в любой точке мира, защищать их от дискриминации, притеснений со стороны местных властей и организаций, если в этом будет необходимость.

«Я хочу, чтобы вы, как и все другие граждане нашей страны, чувствовали каждую минуту, что за вами стоит Российская Федерация, — страна, которая своих не оставляет», — подытожил премьер.

Кроме того, глава правительства отметил, что для беженцев с Украины Россия всегда была и будет второй Родиной, они будут обеспечены всем необходимым, а именно крышей над головой, работой и образованием для детей.

Медведева привел небольшую статистику: в 2016 году число переехавших в РФ по соответствующей программе соотечественников превысило 0,5 млн человек, более половины из них — с Украины.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Медведев: «Российская Федерация — страна, которая своих не оставляет»

Премьер-министр РФ пообещал отстаивать права граждан России в любой точке мира, защищать их от дискриминации, притеснений со стороны местных властей и организаций

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