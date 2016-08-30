«Спартак» расстанется с Сердаром Таски

31 августа в Европе закрывается летнее трансферное окно. За несколько дней до окончания регистрационного периода многие российские клубы продолжают работать в направлении усиления состава, не оставляя надежд приобрести качественного футболиста на проблемную позицию. Помимо этого, кто-то старается успеть трудоустроить в другие команды игроков, которые оказались не нужны клубу. Так, например, в поисках нового коллектива своему немецкому защитнику турецкого происхождения Сердару Таски помогает московский «Спартак».



По информации «Известий», 29-летний игрок уже давно хочет покинуть российский чемпионат, и руководство красно-белых готово пойти ему навстречу. И клуб, и сам Таски, интерес к которому существует со стороны ряда турецких и немецких команд, рассчитывают успеть осуществить переход на любых условиях (аренда или трансфер) до закрытия летнего трансферного окна. При этом в «Спартаке» надеются заработать на продаже немецкого защитника от €4 млн до €5 млн.



— Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой уже всерьез не рассчитывает на Таски, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Защитник начал сезон в основном составе только для того, чтобы клуб смог его выгоднее продать. Футболист провел на хорошем уровне три матча, но в четвертом туре в самом начале игры получил травму и сейчас восстанавливается. Основная пара центральных защитников, через которых красно-белые планируют строить свою игру в текущем сезоне, — это Илья Кутепов и Сальваторе Боккетти. Также для глубины скамейки и ротации руководство клуба планирует приобретение еще одного игрока обороны в центральную зону.



Стоит отметить, что если «Спартак» не успеет продать Сердара Таски или отправить его в аренду в период летнего трансферного окна, то этот вопрос будет отложен до зимы. Не исключено, что защитник будет принимать участие в некоторых матчах красно-белых в случае, если тренерский штаб решит дать отдохнуть своим основным защитникам. А в зимний период дозаявок клуб снова постарается продать футболиста.



Сердар Таски начал свою профессиональную карьеру в «Штутгарте», провел за команду 181 матч в чемпионате Германии и выиграл с ней первенство страны в сезоне-2006/07. Летом 2013 года Таски перешел в «Спартак», который заплатил за него около €2 млн. Причем красно-белые купили защитника, несмотря на то что на тот момент у него была незалеченная травма. Играть Таски он начал только весной 2014-го. Всего за «Спартак» футболист провел 48 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Со временем он прочно обосновался на позиции центрального защитника в основном составе.



В начале 2016 года руководство «Спартака» неожиданно получило очень выгодное с финансовой точки зрения предложение. Мюнхенская «Бавария», испытывавшая определенные кадровые трудности в обороне, арендовала Таски за €2,5 млн до конца сезона с правом выкупа за €10 млн. Однако в самом титулованном клубе Германии Таски проявить себя не сумел. Он сыграл за «Баварию» лишь один матч, проведя на поле всего 52 минуты в матче против «Дармштадта» (3:1) в национальном первенстве. Кроме того, семь раз защитник и вовсе не попадал в заявку.



Сам Таски в одном из своих интервью немецкой прессе заявил, что сожалеет о своем переходе в «Баварию» на правах аренды, и объяснил это именно отсутствием игровой практики. Также защитник отметил, что у него особое отношение к «Штутгарту», и выразил надежду, что еще выйдет на поле в составе «швабов».



Рыночная стоимость Таски, по данным экспертов, на сегодняшний день составляет около €4 млн, а его контракт со «Спартаком» действителен до середины 2017 года.

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