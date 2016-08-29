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Министр образования Франции хочет убрать редких покемонов из школ

Глава ведомства намерена обратиться с этой просьбой к авторам популярного приложения Pokemon GO

Глава минобразования Франции Наджат Валло-Белкасем намерена встретиться с создателями популярного приложения «дополненной реальности» Pokemon GO и попросить их удалить редких покемонов из школ республики.

Министр объяснила, что школьники смогут ловить виртуальных существ в учебных заведения после начала учебного года, но «с подобающей месту обучения умеренностью».

«Я попросила встречи с представителями Niantic, чтобы договориться о том, что в образовательных учреждениях не будет редких покемонов», — приводит «РИА Новости» заявление Наджат Валло-Белкасем.

Приложение Pokemon GO, использующее технологию дополненной реальности, было выпущено 6 июля. В нем объединяются цифровой и реальный миры, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. При этом эксперты предупреждают, что игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Министр образования Франции хочет убрать редких покемонов из школ

Глава ведомства намерена обратиться с этой просьбой к авторам популярного приложения Pokemon GO

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