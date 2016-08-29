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Суд Еревана освободил задержанного по запросу США гражданина России

Сергей Миронов покинул здание суда в сопровождении российского дипломата и адвоката

Россиянин Сергей Миронов, задержанный в Ереване по запросу США, освобожден. Вместе с российским дипломатом и адвокатом он покинул здание суда.

Напомним, США объявили россиянина Сергея Миронова в международный розыск по подозрению в торговле оружием. Гражданин РФ был задержан в аэропорту Еревана, позже информацию о задержании подтвердил его адвокат Карен Нерсисян

Как заявил защитник, Миронов обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий. При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме «Синезис» и не имел доступа к военным технологиям. В Армении Миронов находился на отдыхе с супругой.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Суд Еревана освободил задержанного по запросу США гражданина России

Сергей Миронов покинул здание суда в сопровождении российского дипломата и адвоката

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