Суд Еревана освободил задержанного по запросу США гражданина России

Сергей Миронов покинул здание суда в сопровождении российского дипломата и адвоката
Россиянин Сергей Миронов, задержанный в Ереване по запросу США, освобожден. Вместе с российским дипломатом и адвокатом он покинул здание суда.
Напомним, США объявили россиянина Сергея Миронова в международный розыск по подозрению в торговле оружием. Гражданин РФ был задержан в аэропорту Еревана, позже информацию о задержании подтвердил его адвокат Карен Нерсисян.
Как заявил защитник, Миронов обвиняется в отмывании денег и незаконной передаче технологий. При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме «Синезис» и не имел доступа к военным технологиям. В Армении Миронов находился на отдыхе с супругой.
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