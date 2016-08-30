Огранщиков алмазов придется спасать льготами из-за вступления в ВТО

С 1 сентября в России в рамках вступления в ВТО отменяется таможенная пошлина на вывоз природных алмазов, которая составляет 6,5%. Сырье для российских производителей бриллиантов подорожает. В таких условиях две трети действующих предприятий в ограночном комплексе России будут поставлены на грань выживания. Сейчас Минфин, Минэкономразвития и крупнейший алмазодобытчик «Алроса» совместно с крупнейшими гранильными предприятиями страны разрабатывают комплекс мер по поддержке российской огранки, в том числе с использованием финансового потенциала алмазной компании.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ № 797 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе». В документе среди прочего речь идет об обнулении вывозных пошлин на природные алмазы в рамках вступления в ВТО.

Отмену таможенной пошлины на алмазы в течение года уже не раз обсуждали на правительственном уровне, при этом правовых оснований для ее сохранения в Минфине и Минэкономразвития найти не смогли. По словам всех отраслевых экспертов, судьба российской огранки сейчас находится под угрозой.

— Судя по открытым данным по ПО «Кристалл», на которое приходится до 30% рынка отечественной огранки, отрасль работает с довольно низким уровнем рентабельности, на уровне 0,1% по чистой прибыли. С учетом вероятного снижения цен на импортные изделия после отмены пошлины на экспорт алмазов из РФ, отрасль огранки, вероятно, окажется убыточной, — считает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов.

В ПО «Кристалл» полагают, что цены на алмазы для российских огранщиков вырастут как раз на 6,5% после отмены пошлин. При этом компания постарается сохранить продажи на уровне прошлого года (10 млрд рублей), сообщил «Известиям» замгендиректора — директор по маркетингу и сбыту Николай Афанасьев.

— Объективные трудности с рынком возникнут, поскольку рынок не готов к подъему цен на бриллианты, — отметил Николай Афанасьев.

— Огранка алмазов и в лучшие времена не была слишком рентабельной. Дорогое сырье, да еще с учетом НДС, дорогой кредит, монопольное положение «Алросы» в качестве поставщика, невысокий внутренний платежеспособный спрос на конечную продукцию — вот составляющие неуспеха ограночного производства в России. С отменой экспортных пошлин стимулов загрузки предприятий даже по давальческой схеме станет еще меньше, — считает Алексей Калачев из «Финама».

В мае этого года в Минфине создана отдельная рабочая группа, которая разрабатывает набор мер господдержки российской огранки, в том числе с использованием потенциала компании «Алроса», либо с использованием финансовых средств, либо сырья. Возглавляет эту работу замминистра финансов Алексей Моисеев, который сейчас заканчивает доработку этих мер.

В Минфине подтвердили, что в настоящее время «Алросой» совместно с Минвостокразвития России, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского края прорабатываются возможные меры финансовой поддержки алмазообрабатывающей отрасли Российской Федерации. В ведомстве также отметили, что при проработке вопросов по снижению административных барьеров Минфином разработаны новые и вносятся изменения в ряд действующих нормативных правовых актов.



— Например, разработан проект приказа Минфина России «Об утверждении Порядка идентификации драгоценных камней», проект приказа «О внесении изменений в Инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведению отчетности при их производстве, использовании и обращении. Планируемые изменения должны упростить процедуры, связанные с осуществлением государственного контроля при вывозе драгоценных камней по процедуре временного вывоза (презентации, аукционы, выставки, сертификация), снизить временные и финансовые затраты субъектов гранильного рынка при работе с боксами (лотами) алмазного сырья, — отметили в пресс-службе.



Кроме того, Минфином совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Республики Саха (Якутия) и участниками алмазо-бриллиантового комплекса «ведется работа по проработке и иных мер поддержки алмазообрабатывающей отрасли, которые в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде позволят обеспечить поддержку и будут способствовать развитию алмазообрабатывающей промышленности России».



В свою очередь, «Алроса» может ежегодно направлять до 1,5 млрд рублей на поддержку гранильных предприятий — пополнение оборотных средств, техперевооружение и субсидирование процентных ставок, сообщил «Известиям» источник в отрасли. Кроме того, алмазодобывающая компания готова давать рассрочку российским клиентам на сумму до 40% от стоимости партии и на срок до 90 дней, отметил другой источник, знакомый с ситуацией.

— Сумма в 1,5 млрд рублей соответствует сумме закупок алмазного сырья российскими огранщиками в год. По грубым расчетам, этого может хватить на компенсацию до 30% расходов по кредитам отрасли, — считает Максим Худалов.

Представитель АК «Алроса» подтвердил «Известиям», что компания совместно с Минэкономразвития и Минфином, а также крупнейшими гранильными предприятиями обсуждает возможные меры по поддержке российской гранильной отрасли. При этом предложения самые разные, но окончательного — проработанного и согласованного — решения нет.

— Отмена экспортной пошлины действительно ослабит позиции российской огранки. При этом я не согласен с мнением, что сырье для российских огранщиков подорожает. Сырье для зарубежных покупателей станет дешевле на 6,5%, что приведет к снижению стоимости их продукции, а это, в свою очередь, заставит снижать цену на российскую огранку, чего она, скорее всего, не выдержит, — отметил представитель АК «Алроса».

Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что в данной ситуации мало что можно придумать для поддержки отрасли. Часть предприятий выживет под крылом монополиста: была информация о намерении создать на базе барнаульского завода «Кристалл» центр огранки алмазов, добываемых предприятиями «Алросы», с филиалами в Москве и Орле. Остальные попытаются в условиях дефицита оборотных средств выжить, работая по давальческим схемам.

На долю «Алросы» приходится около 20% рынка российской огранки. Компания ежегодно продает бриллиантов на сумму около $115 млн. При этом бриллиантовый дивизион АК «Алроса» также находится на грани выживания, и компания разрабатывает программу реорганизации этого бизнеса.

— Относительно развития гранильного направления руководство «Алросы» высказывалось сдержанно. «Основная компетенция компании — горнорудная, — говорил гендиректор компании Андрей Жарков. — И эта компетенция будет и дальше развиваться. Это записано и в стратегии компании, и в долгосрочной программе развития». Что касается огранки, «если она не отвечает интересам акционеров компании с точки зрения получения прибыли, тогда какой смысл ее развивать?». Как никак, рентабельность «Алросы» по EBITDA свыше 40%, а рентабельность ограночного бизнеса в России в лучшем случае около 5%, — отметил Алексей Калачев.

Бизнес АК «Алроса» по обработке может даже выиграть за счет появления возможности приобрести мелких игроков, считает Максим Худалов.

— «Алроса» уже ведет переговоры с Московской биржей о торговле бриллиантами. Это может принести до $70–80 млн в год. Таким образом, доходы от обработанных алмазов могут составить до $200–230 млн в год, — отметил Максим Худалов.

Среди основных рисков для российских огранщиков отраслевые эксперты называют Индию, которая сейчас занимает 70% мирового рынка огранки. 10 лет назад эта страна ввела уникальные меры поддержки, обнулила НДС, ввела практически беспроцентный кредит, стимулировала предприятия к техперевооружению. В этой сфере в Индии трудится 5 млн человек. Всё это вместе дает им очень много преимуществ по сравнению с Россией.

— Низкая себестоимость огранки бриллиантов в Индии, куда уже переместилось до 70% мирового производства и на которую приходится до 50% экспорта АК «Алроса», делает внутрироссийское производство неконкурентоспособным. В такой ситуации даже дотации от «Алросы» в 1,5 млрд рублей не слишком помогут отрасли, разве что помогут сохранить компетенции оставшихся специалистов. Вряд ли госбюджет в теперешних сложных условиях взвалит на себя еще и эту отрасль. На отмену НДС Минфин вряд ли пойдет, — полагает аналитик «Финама».