МЭР хочет запретить оформление госзакупок между родственниками

Минэкономразвития РФ предлагает запретить заключение контракта о госзакупках между близкими родственниками и супругами.

По мнению ведомства, внесение поправок в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и сократит возможности аффилированности заказчика с поставщиком.

«При закупке заказчик обязан установить требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов», — указано в проекте федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Под конфликтом интересов подразумеваются случаи, когда руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий являются супругами или близкими родственниками физлиц, имеющих непосредственное отношение к компании-исполнителю. К их числу относятся лица, владеющие более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества или долей, превышающей 10% в его уставном капитале, либо обладающие возможностью контролировать его действия.