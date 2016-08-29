Представитель омбудсмена на Украине осудила выселение цыган

Решение выселить цыган, проживающих в селе Лощиновка, где недавно произошли погромы из-за убийства восьмилетней девочки, было незаконным, считает представитель украинского уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка и недопущения дискриминации Аксана Филипишина.



Напомним, 27 августа в одном из заброшенных домов села Лощиновка был обнаружен тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти.​ Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 20-летний житель цыганской общины, проживающий в селе Лощиновка Одесской области. Узнав об этом, более 300 местных жителей устроили погром домов, принадлежащих представителям ромской национальности.

После этого глава Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойковая заявила, что цыганам, проживающим в селе, была дана возможность сегодня с 9.00 мирно покинуть населенный пункт.

— Вместо того чтобы принять меры для урегулирования конфликта, Лощиновский сельсовет принял незаконное решение о выселении цыган из села, которое нарушает право на свободу передвижения и свободный выбор места проживания цыган, а также устанавливает прямую дискриминацию по признаку этнического (национального) происхождения, — приводит «РИА Новости» заявление Аксаны Филипишиной.

По ее мнению, вынося решения о выселении жителей ромской национальности, местные власти прибегли к дискриминации. Представитель уполномоченного подчеркнула, что такие действия недопустимы. Кроме того, она призвала власти и полицию Одесской области принять меры для урегулирования межнационального конфликта в Лощиновке.