Братья Запашные дали свои версии отравления диких кошек в Николаеве

Известные российские дрессировщики братья Запашные назвали возможные версии отравления снежного барса и пумы в зоопарке украинского города Николаева. Отравить диких кошек могли сотрудники зоопарка, маньяки или люди, борющиеся за власть в организации, считает Эдгард. Аскольд же рассказал, что в их цирке подобным образом пытались действовать конкуренты.



«У нас бывали случаи, когда травили животных. Это делалось с конкретным умыслом: мы работали на территории сафари-парка, туда также приехал китайский цирк. Они в нас видели конкурентов и таким образом пытались уничтожить», — приводит телеканал «360» слова Аскольда Запашного.

По словам Эдгарда, отравленная еда может попасть к животным через металлические прутья или через верх клетки. Животных могли отравить как сами сотрудники, так и какой-то посетитель.

«Как показывает практика, есть целый пласт людей, которые получают удовольствие, когда видят, как мучается и умирает животное. Во многих зоопарках есть примеры, когда и травили животных, и уши им отрезали, стекла подбрасывали в еду, для того чтобы животное подольше мучилось», — отметил Эдгард. Животные также могут становиться заложниками в ходе борьбы за власть в зоопарках, чтобы на зоопарк обратили внимание и сняли директора, отметил он.

Однако без видеодоказательств невозможно определить, кто отравил животных, а обеспечить безопасность всех зверей в зоопарке слишком тяжело — установка камер в каждой клетке и обеспечение круглосуточной охраны каждого животного — слишком дорогое удовольствие.

Выявить человека, который решил убивать животных, можно только с помощью долгого мониторинга. «Это очень большая и сложная работа, которую постоянно проводят следственные органы в зоопарках. Но не так много случаев, когда таких людей ловили», — заключил Эдгард.

Напомним, в зоопарке украинского Николаева погибли самец снежного барса и самка пумы. У редких животных были обнаружены признаки отравления. О случившемся сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

