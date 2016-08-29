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Игорь Крутой написал гимн для Российского движения школьников

Рабочее название композиции «Мы — это ты, страна»

Композитор Игорь Крутой на безвозмездной основе написал песню для Российского движения школьников (РДШ).

Рабочее название гимна «Мы — это ты, страна», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского движения школьников Дмитрия Поцелуева.

Руководитель аппарата Государственной думы Джахан Поллыева выступила автором текста для гимна.

В День знаний, 1 сентября, Российское движение школьников начнет свою работу. Помимо гимна, уже разработаны форма и логотип.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Игорь Крутой написал гимн для Российского движения школьников

Рабочее название композиции «Мы — это ты, страна»

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