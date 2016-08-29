Литва сообщила, где будет размещен батальон НАТО

Прибытие контингента альянса ожидается весной 2017 года
Международный батальон НАТО, формированием которого занимается руководство ФРГ, будет размещен в литовском городке Рукле Йонавского района, сообщили в министерстве обороны республики.
«По планам международный батальон, сформированный из военных единиц союзников под управлением Германии, в Литву прибудет в начале 2017 года. Место дислокации батальона — воинская часть литовской армии в Рукле (Йонавский район)», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
По данным министерства, прибытие контингента альянса в Латвию ожидается весной 2017 года. Помимо Германии, в батальон также войдут военнослужащие из Норвегии, Хорватии и Франции.
Напомним, решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польши было принято на саммите организации в Варшаве, который прошел в июле.
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