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Литва сообщила, где будет размещен батальон НАТО

Прибытие контингента альянса ожидается весной 2017 года

Международный батальон НАТО, формированием которого занимается руководство ФРГ, будет размещен в литовском городке Рукле Йонавского района, сообщили в министерстве обороны республики.

«По планам международный батальон, сформированный из военных единиц союзников под управлением Германии, в Литву прибудет в начале 2017 года. Место дислокации батальона — воинская часть литовской армии в Рукле (Йонавский район)», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

По данным министерства, прибытие контингента альянса в Латвию ожидается весной 2017 года. Помимо Германии, в батальон также войдут военнослужащие из Норвегии, Хорватии и Франции.

Напомним, решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польши было принято на саммите организации в Варшаве, который прошел в июле.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Литва сообщила, где будет размещен батальон НАТО

Прибытие контингента альянса ожидается весной 2017 года

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