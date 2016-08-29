Папа римский Франциск встретился с Марком Цукербергом в Ватикане

Основатель социальной сети Facebook подарил главе римско-католической церкви дрон
В своей частной резиденции в Ватикане папа римский Франциск встретился с известным предпринимателем в области интернет-технологий Марком Цукербергом. На встрече также присутствовала жена Марка Присцилла Чан.
Понтифик не раз упоминал в своих проповедях о значении современных коммуникационных технологий, обеспечивающих «социальное сближение и солидарную помощь обездоленным».
Миниатюрная модель дрона Aquila, преподнесенная в подарок главе римско-католической церкви, является внутренней разработкой Facebook. Модель способна «раздавать» интернет в местах, где есть проблемы с доступом к Сети.
«Это была встреча, которую мы никогда не забудем», — написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.
На сегодня запланировано выступление предпринимателя перед студентами одного из ведущих университетов Италии — Luiss в Риме.
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