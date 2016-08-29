Диего Марадону задержали с поддельными документами

Инцидент произошел, когда аргентинский футболист пытался вылететь в Дубай
Известный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса по подозрению в использовании поддельных документов.
Как сообщает аргентинское издание Clarin, инцидент произошел 28 августа. Во время посадки Диего Марадоны на рейс в Дубай сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него поддельный паспорт и авиабилеты. Он собирался покинуть страну со своей возлюбленной Росио Оливой.
По мнению футболиста, его задержание произошло по политическим причинам.
Диего Марадона получил титул чемпиона мира в 1986 году. Большую часть своей спортивной карьеры футболист играл за итальянский клуб «Наполи». Спортсмен также завоевал титул чемпиона Италии, он является обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.
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