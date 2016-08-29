СМИ: Иран защитил российскими С-300 урановый завод

Исламская Республика Иран разместила поставленные Российской Федерацией зенитные системы С-300 вокруг подземного завода по обогащению урана. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на Reuters и иранское государственное телевидение.

«Нашим главным приоритетом является защита ядерных объектов Ирана в любых обстоятельствах», — заявил бригадный генерал Фарзад Эсмаил, командующий войсками ПВО Революционной гвардии Исламской Республики.

20 августа «Известия» сообщали, что глава минобороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил, что основная часть российских ЗРК С-300 уже была доставлена в страну, поставка оставшихся комплексов должна завершиться в течение месяца.

Напомним, контракт на поставку ЗРК был заключен между двумя странами в 2007 году, но в 2010-м Совбез ООН наложил запрет на поставку Тегерану современных вооружений. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял это ограничение, и соглашение вступило в силу.