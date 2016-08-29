Фестиваль Koktebel Jazz Party меняет даты

Самый популярный музыкальный фестиваль Крыма Koktebel Jazz Party в 2017 году пройдет с 18 по 20 августа.

— Я как был, так и остаюсь «крымоцентричен», — cказал «Известиям» президент фестиваля Дмитрий Киселев. — Сейчас, например, по просьбе публики мы сдвигаем свой форум на более ранний срок.

Ранее фестиваль — в том числе и только что завершившийся — проходил в последний уикенд августа, совпадая с украинским Koktebel Yazz Fest. Однако, по словам Киселева, на решение сдвинуть сроки это совпадение влияния не оказало.

— Музыкантов и публики хватит на всех. Когда мне из Киева говорят: «Вы проводите свой фестиваль в наши дни», то я даже не знаю, что это «их дни», честно говоря, не слежу за датами других джазовых фестивалей, — заметил Киселев.

Интервью с Дмитрием Киселевым читайте в ближайшем номере «Известий».

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, возникший как частная инициатива журналиста Киселева. Особенностью форума, организованного ГК «Красный квадрат» при поддержке Министерства культуры РФ, является необычный для джазовых мероприятий формат open air. В 2016 году фестиваль прошел в третий раз.

