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Адвокат рассказал о причинах запроса на экстрадицию Миронова

США обосновали обвинения к россиянину покупкой охотничьего прибора ночного видения

Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России Сергея Миронова из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения. Об этом заявил адвокат россиянина Карен Нерсесян.

«Причиной стала попытка приобрести прибор ночного видения и ряд других предметов, которые имеют важное значение для охотников. Их используют при ночной охоте, это не военное оборудование, и оружие ему также никогда не вменялось», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Защитник также заявил, что вместо оборудования агенты ЦРУ переслали Миронову ящики, «набитые всякой дрянью».

«Они посчитали, что раз он оплатил и получил ящики, значит, преступление совершено. Он заплатил $50 тыс., они рассматривают эту сумму как отмывание денег», — сказал Нерсесян.

Напомним, ранее стало известно о задержании 30-летнего москвича Сергея Миронова в Армении. Россиянин был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием и незаконной передаче технологий. Также сообщалось, что Миронов является сотрудником компании «Синезис», в частности, руководителем отдела видеотехнологий, но не имел доступа к военным технологиям. В Армении Миронов находился на отдыхе вместе с супругой.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Адвокат рассказал о причинах запроса на экстрадицию Миронова

США обосновали обвинения к россиянину покупкой охотничьего прибора ночного видения

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