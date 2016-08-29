Адвокат рассказал о причинах запроса на экстрадицию Миронова

США обосновали обвинения к россиянину покупкой охотничьего прибора ночного видения
Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России Сергея Миронова из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения. Об этом заявил адвокат россиянина Карен Нерсесян.
«Причиной стала попытка приобрести прибор ночного видения и ряд других предметов, которые имеют важное значение для охотников. Их используют при ночной охоте, это не военное оборудование, и оружие ему также никогда не вменялось», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Защитник также заявил, что вместо оборудования агенты ЦРУ переслали Миронову ящики, «набитые всякой дрянью».
«Они посчитали, что раз он оплатил и получил ящики, значит, преступление совершено. Он заплатил $50 тыс., они рассматривают эту сумму как отмывание денег», — сказал Нерсесян.
Напомним, ранее стало известно о задержании 30-летнего москвича Сергея Миронова в Армении. Россиянин был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием и незаконной передаче технологий. Также сообщалось, что Миронов является сотрудником компании «Синезис», в частности, руководителем отдела видеотехнологий, но не имел доступа к военным технологиям. В Армении Миронов находился на отдыхе вместе с супругой.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.