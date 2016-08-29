«Спартак» арендовал Маурисио до конца сезона

Красно-белые объявили о подписании арендного соглашения с бразильским футболистом
Московский «Спартак» и римский «Лацио» договорились о переходе на правах аренды бразильского защитника Маурисио дос Сантоса Насименто. Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.
Свою профессиональную карьеру футболист начал на родине в клубе «Палмейрас». Также выступал за бразильские «Гремио», КРБ, «Португеза Деспортос», «Витория Салвадор», «Жоинвиль» и «Спорт Ресифи». Перебравшись в Европу, Маурисио защищал цвета лиссабонского «Спортинга» и римского «Лацио».
Маурисио перешел в "Спартак"!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 августа 2016 г.
Подробности: https://t.co/zWZUieKFIN#Спартак #Маурисио pic.twitter.com/ARmClfGgMG
В составе итальянского клуба бразильский защитник провел 55 матчей и стал автором одной голевой передачи. С «Лацио» Маурисио стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии.
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