«Спартак» арендовал Маурисио до конца сезона

Московский «Спартак» и римский «Лацио» договорились о переходе на правах аренды бразильского защитника Маурисио дос Сантоса Насименто. Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.



Свою профессиональную карьеру футболист начал на родине в клубе «Палмейрас». Также выступал за бразильские «Гремио», КРБ, «Португеза Деспортос», «Витория Салвадор», «Жоинвиль» и «Спорт Ресифи». Перебравшись в Европу, Маурисио защищал цвета лиссабонского «Спортинга» и римского «Лацио».



В составе итальянского клуба бразильский защитник провел 55 матчей и стал автором одной голевой передачи. С «Лацио» Маурисио стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии.

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