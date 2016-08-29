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«Спартак» арендовал Маурисио до конца сезона

Красно-белые объявили о подписании арендного соглашения с бразильским футболистом

Московский «Спартак» и римский «Лацио» договорились о переходе на правах аренды бразильского защитника Маурисио дос Сантоса Насименто. Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Свою профессиональную карьеру футболист начал на родине в клубе «Палмейрас». Также выступал за бразильские «Гремио», КРБ, «Португеза Деспортос», «Витория Салвадор», «Жоинвиль» и «Спорт Ресифи». Перебравшись в Европу, Маурисио защищал цвета лиссабонского «Спортинга» и римского «Лацио».

В составе итальянского клуба бразильский защитник провел 55 матчей и стал автором одной голевой передачи. С «Лацио» Маурисио стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

«Спартак» арендовал Маурисио до конца сезона

Красно-белые объявили о подписании арендного соглашения с бразильским футболистом

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Сергей Лисин

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