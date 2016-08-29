«Турция гарантировала России безопасность проведения матча»

В понедельник российские футболисты собрались в отеле «Шератон», расположенном примерно в одинаковой близости как от аэропорта Шереметьево, откуда через сутки сборной предстоит вылетать в Турцию на товарищеский матч с местной национальной командой, так и от стадиона «Арена Химки», где в понедельник прошла первая тренировка сборной под началом нового тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым.

Сам специалист прибыл в отель раньше всех — к 10.30. Вслед за ним появились представители «Ростова» Федор Кудряшов и Александр Ерохин. Кудряшову не помешало прибыть в расположение сборной даже сотрясение мозга, диагностированное сутками ранее медицинской службой донского клуба после выездного матча с «Тереком» (1:2). Более того, крайний защитник ростовчан как ни в чем не бывало вышел на вечернюю тренировку в Химках.

«Если у него и было сотрясение, то точно не мозга», — обрисовал журналистам состояние Кудряшова Станислав Черчесов после тренировки.

Другие заявленные ранее, но успевшие травмироваться игроки — Артем Дзюба, Алан Дзагоев и Марио Фернандес — также прибыли в гостиницу в первой половине дня. Уже вечером Черчесов объявил, что Дзюба точно не сможет пройти предстоящий сбор, а по Дзагоеву определенность появится непосредственно перед вылетом в Анталию. Пообщался тренер и с Марио Фернандесом.

«Он говорил со мной на португальском, я — на остальных языках, — рассказал главный тренер сборной. — И мы поняли друг друга. В течение 10 дней Фернандесу еще придется восстанавливаться. Надеемся, он сможет сыграть уже в ближайшем матче ЦСКА против «Терека», хотя прогнозы армейских врачей пока не слишком оптимистичны».

На стадион «Арена Химки» команда приехала как по расписанию — к 17.30. Встречающие тут же были огорошены выходом из автобуса министра спорта РФ и президента РФС Виталия Мутко. Глава российского спорта вышел из транспорта первым, дождался Черчесова и в его компании отправился в сторону раздевалки. Через несколько минут выяснилось, что вместе с игроками приехали и другие представители руководящего состава РФС: первый вице-президент Никита Симонян, генеральный директор Александр Алаев и вице-президент и президент РФПЛ Сергей Прядкин, с недавних пор также являющийся кандидатом в президенты РФС.

В ходе 15-минутной открытой части тренировки особых секретов зрителям не открылось. Стандартное построение в центральном круге, короткая речь Черчесова, а затем пробежка и разминка.

Пока команда и ее новый тренерский штаб вели работу в закрытом режиме, публичную активность проявил Виталий Мутко. Начал министр с имиджа сборной.

«С имиджем у сборной проблемы, — заявил глава Минспорта. — И у футбола вообще. Нам предстоит большая работа в этом направлении. И посещаемость низкая. Но мы ведем работу, просто не всегда об этом говорим».

Также президент РФС пообещал, что в будущем национальная команда проведет товарищеские матчи с топовыми сборными.

«В контрольных играх мы будем стараться, чтобы нашими соперниками были сборные хорошего уровня, — продолжил Виталий Мутко. — В перспективе есть желание играть со сборными Германии, Италии, Испании и Португалии — переговоры уже идут. Наши ближайшие соперники — команда Турции — на мой взгляд, приличная сборная. Сборная Ганы — лидер африканского футбола, большинство ганских футболистов играют в Европе».

Министр спорта также пообещал провести октябрьский товарищеский матч на новой домашней арене ФК «Краснодар», которая в ближайшее время должна быть введена в эксплуатацию. Не обошел он вниманием и проблемы безопасности на территории Турции, где полтора месяца назад была совершена попытка государственного переворота.

«Отношения с турецкой стороной нормализуются, снимаются ограничения по перелетам, — подчеркнул Виталий Мутко. — Турецкие власти дали максимально полные гарантии безопасности проведения матча. Я тоже планирую посетить эту игру».

На этом министр покинул смешанную зону стадиона, а через пять минут из раздевалок начали выходить футболисты, завершившие свою первую в новейшей истории сборной тренировку.

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