Сборная России сыграет с командой Коста-Рики 9 октября

В настоящий момент РФС ведет переговоры о проведении товарищеских матчей со сборными Германии, Италии и Испании
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Коста-Рики 9 октября. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.
«В Краснодаре 9 октября матч со сборной Коста-Рики», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Виталий Мутко также заявил о том, что турецкие власти гарантировали обеспечение безопасности на товарищеском матче сборных РФ и Турции, который состоится 31 августа в Анталье.
Глава Минспорта также отметил, что в настоящий момент Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командами Германии, Италии и Испании.
Напомним, сборная России под руководством экс-тренера московского «Локомотива» Станислава Черчесова в понедельник, 29 августа, приступила к подготовке к встречам со сборными Турции и Ганы. Матч со сборной Ганы пройдет 6 сентября в Москве.
Читайте также:
Черчесов кардинально меняет штаб сборной России
Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.