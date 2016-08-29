Сборная России сыграет с командой Коста-Рики 9 октября

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Коста-Рики 9 октября. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«В Краснодаре 9 октября матч со сборной Коста-Рики», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Виталий Мутко также заявил о том, что турецкие власти гарантировали обеспечение безопасности на товарищеском матче сборных РФ и Турции, который состоится 31 августа в Анталье.

Глава Минспорта также отметил, что в настоящий момент Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командами Германии, Италии и Испании.

Напомним, сборная России под руководством экс-тренера московского «Локомотива» Станислава Черчесова в понедельник, 29 августа, приступила к подготовке к встречам со сборными Турции и Ганы. Матч со сборной Ганы пройдет 6 сентября в Москве.

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