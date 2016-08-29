Системные предложения по безопасности шахт готовят в Минэнерго

По результатам анализа причин аварии на шахте «Северная» в Минэнерго РФ выработают ряд системных мер безопасности на шахтах. Речь может идти и о возможном закрытии некоторых из них, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева со своими заместителями.

«На основе расследования (аварии на шахте «Северная». — Ред.) сделаны рекомендации, которые касаются мер безопасности, исполнения регламентов и улучшения исполнения этих требований на всех других шахтах России», — цитирует RNS Дворковича.

По словам вице-премьера, эти меры уже начинают реализовываться. В том числе это касается предотвращения вмешательства в работу фиксирующих уровень метана в шахтах датчиков.

Минэнерго создало специальную комиссию по анализу безопасности на всех шахтах России, которая уже выработала рекомендации по значительному числу шахт, сообщил Дворкович. По итогам работы комиссии могут быть сделаны предложения по возможному закрытию шахт с наименьшим уровнем безопасности.

Затронул вице-премьер и дальнейшую судьбу шахты «Северная». По его словам, процесс тления или горения там продолжается, и откачку воды начать невозможно.

Решение о целесообразности восстановления шахты будет приниматься, скорее всего, до конца текущего года. Оно будет принято на основе мнения технических специалистов с учетом требований безопасности. Возможно, речь пойдет и о разработке соседних шахт, подчеркнул Дворкович.

Напомним, 25 февраля на шахте «Северная» на глубине 780 м произошли внезапный выброс метана и два взрыва, повлекшие обрушение породы. За завалами возник пожар. Из 111 шахтеров на поверхность был выведен 81, девять из которых обратились за медицинской помощью. На месте аварии были обнаружены тела четверых шахтеров.

