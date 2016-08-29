Полиция Латвии избила игроков в страйкбол за ношение военной формы РФ

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию «Балтком»
Полиция безопасности Латвии избила одетых в военную форму РФ участников полевой командной игры страйкбол. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию «Балтком».
Страйкбол (от англ. strike — удар, ball — шар) — российский аналог командной игры, более известной как эйрсофт (англ. airsoft), — командная военно-спортивная игра с использованием так называемой мягкой пневматики (дульная энергия не более 3 Дж), использующей пластиковые шарики калибром 6 или 8 мм, не содержащие цветных пигментов (что отличает данную игру от пейнтбола).
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