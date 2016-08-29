Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Полиция Латвии избила игроков в страйкбол за ношение военной формы РФ

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию «Балтком»

Полиция безопасности Латвии избила одетых в военную форму РФ участников полевой командной игры страйкбол. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию «Балтком».

Страйкбол (от англ. strike — удар, ball — шар) — российский аналог командной игры, более известной как эйрсофт (англ. airsoft), — командная военно-спортивная игра с использованием так называемой мягкой пневматики (дульная энергия не более 3 Дж), использующей пластиковые шарики калибром 6 или 8 мм, не содержащие цветных пигментов (что отличает данную игру от пейнтбола). 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Полиция Латвии избила игроков в страйкбол за ношение военной формы РФ

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию «Балтком»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке