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МИД РФ требует от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам

Более 100 россиянам на Украине предъявлены политические обвинения

МИД России требует предоставить консульский доступ ко всем гражданам РФ, задержанным и находящимся под стражей на территории Украины.

Политические обвинения были предъявлены более 100 гражданам России, еще несколько сотен россиян находятся под следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного внешнеполитического ведомства по правам человека, демократии и верховенства права Константина Долгова.

Напомним,  что, по данным правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, в секретной тюрьме Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове до сих пор остаются пятеро заключенных, среди них два гражданина Российской Федерации.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

МИД РФ требует от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам

Более 100 россиянам на Украине предъявлены политические обвинения

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