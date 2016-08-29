Мутко: Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную России

По словам министра спорта и главы РФС, футболисты должны восстановить потерянное доверие
Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут получить шанс вернуться в сборную России, но для этого им нужно вернуть к себе доверие. Об этом заявил глава Минспорта и Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
«Кому-то дали отдохнуть, у кого-то травмы, как у Артема Дзюбы, Алана Дзагоева. А Кокорину и Мамаеву нужно пройти определенный путь и вернуть доверие к себе. Поведением, игрой своей. Я думаю, у них будут шансы попасть в сборную», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Министр также назвал атмосферу в команде «взвешенной» и «осторожной».
«15 новых игроков. Первый сбор под большим таким вопросом. Пройдет два-три дня, и всё встанет на свои места. Новый тренерский штаб, врачи. Всем надо познакомиться. Все игроки бывали в молодежных сборных, в расширенных списках. Им дается два матча, чтобы проявить себя», — отметил Мутко.
Напомним, 11 августа было объявлено, что главным тренером сборной России по футболу назначен Станислав Черчесов. Мамаев и Кокорин не попали в расширенный состав сборной России для участия в товарищеских матчах с командами Турции и Ганы, которые пройдут 31 августа и 6 сентября и станут первыми для Черчесова на посту главного тренера.
Ранее в интернете появилось видео, на котором игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев в ночном клубе в Монте-Карло под гимн России пьют шампанское и курят кальян. По словам очевидцев, российские футболисты заказывали шампанское по цене €500 за бутылку. Спортсмены купили для приглашенных гостей около 500 таких бутылок на общую сумму €250 тыс.
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