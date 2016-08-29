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Понедельник,
29 августа
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Полицейские Парижа расстреляли двигавшийся на них автомобиль

Находившийся в машине мужчина был ранен

Полицейские были вынуждены открыть огонь по автомобилю в Париже после того, как водитель отказался подчиниться их требованиям. Это произошло в районе станции метро в XIX округе Парижа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

По информации агентства, полицейские сделали знак остановиться двигавшемуся на них автомобилю, но водитель не подчинился. В результате они открыли огонь, и находившийся в машине мужчина был ранен. Также в транспортном средстве находился еще один человек.

Оба подозреваемых задержаны для выяснения обстоятельств и мотивов, побудивших водителя направить машину на полицейских.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Полицейские Парижа расстреляли двигавшийся на них автомобиль

Находившийся в машине мужчина был ранен

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