Полицейские Парижа расстреляли двигавшийся на них автомобиль

Полицейские были вынуждены открыть огонь по автомобилю в Париже после того, как водитель отказался подчиниться их требованиям. Это произошло в районе станции метро в XIX округе Парижа.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

По информации агентства, полицейские сделали знак остановиться двигавшемуся на них автомобилю, но водитель не подчинился. В результате они открыли огонь, и находившийся в машине мужчина был ранен. Также в транспортном средстве находился еще один человек.



Оба подозреваемых задержаны для выяснения обстоятельств и мотивов, побудивших водителя направить машину на полицейских.

