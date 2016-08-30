Польша и Хорватия отказались наблюдать за выборами в России

В Центральную избирательную комиссию РФ начали приходить отрицательные ответы от стран — партнеров по двусторонним соглашениям. Ряд европейских стран ответили корректным отказом на приглашение председателя ЦИК Эллы Памфиловой поучаствовать в международном наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы. Первой страной, которая проинформировала Центризбирком о невозможности приехать в Россию, стала Польша, второй — Хорватия. Документы есть в распоряжении «Известий».

Ответное письмо от ГИК Польши начинается с благодарности «за приглашение принять участие в наблюдении за проведением выборов».

«Государственная избирательная комиссия с сожалением информирует, что задачи, стоящие перед ней в период вышеуказанных выборов, не позволяют ей воспользоваться приглашением», — написала секретарь комиссии Беата Токай.

Следом за Варшавой извинения и отказ пришли в Москву из Загреба. ГИК Хорватии в своем письме указала другую причину — активная подготовка к собственным парламентским выборам, поскольку в конце июня 2016 года большинство депутатов подписали решение о самороспуске парламента.



В ЦИК «Известиям» рассказали, что, несмотря на эти отказы, наблюдатели от Польши, например, будут представлены в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ и в рамках этого международного объединения примут активное участие в российских выборах. Более того, представитель Польши Конрад Ольшевский является координатором между ЦИК РФ и БДИПЧ ОБСЕ.



— По просьбе БДИПЧ ОБСЕ сегодня будет организована закрытая встреча главы организации Яна Петерсона и Эллы Памфиловой. Что касается Хорватии, не исключено, что представители этой страны будут среди «краткосрочников» (наблюдателей, которые приезжают на несколько дней. — «Известия»), — сообщили в Центризбиркоме.



При этом источник в ЦИК отметил, что с «политическими мотивациями такого рода шагов (отказов) комиссия будет разбираться».



«Известия» попытались связаться с польскими экспертами и депутатами разных фракций, но они по разным причинам отказались что-либо комментировать по этому поводу.



Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что отказы некоторых стран были предсказуемы — «у них сложилось негативное отношение к нашей политической системе, и корректировке это не подлежит». По мнению эксперта, было бы странно, если бы Польша и страны Балтии начали принимать приглашения ЦИК РФ.



— Политические выгоды в данном случае имеет тот, кто проявляет готовность к сотрудничеству. Отказ приехать в Россию означает, что ГИК Польши верит в то, что российские выборы будут легитимными, и фиксировать это они не считают необходимым, — уверен политолог.



Председатель совета РОИИП, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов заметил, что в любом процессе есть объективные и субъективные стороны — с одной стороны, возможно, что польская комиссия действительно в это время будет задействована в организации каких-либо общенациональных мероприятий, а с другой — это «жест недоброй воли».



— Субъективная сторона сейчас часто проявляется в международных отношениях именно по отношению к России. Они решили отказаться от наблюдения, прекрасно понимая, что не смогут найти то, что им хотелось бы. Решили уколоть как можно больнее — отказом, — прокомментировал эксперт.

Об этом же накануне говорил, выступая на форуме «В единстве с Россией», и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, «зарубежные недоброжелатели» постараются использовать предстоящие думские выборы «как очередной повод для того, чтобы нашу страну дискредитировать, представить в качестве мирового изгоя».