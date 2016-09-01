Единороссы разрабатывают меры по борьбе с «двойниками» на выборах

Использование кандидатов-«клонов» в ходе парламентской кампании 2016 года побудило парламентариев в очередной раз задуматься о борьбе с этой предвыборной технологией. Речь идет о выдвижении кандидатов с такими же именами и фамилиями, как у известных политиков, избирающихся по этому же округу. В итоге возникает путаница, и «двойник» оттягивает голоса у реальных кандидатов. По информации «Известий», предложения по борьбе со «спойлерами» на выборах разрабатывают в «Единой России», они будут внесены на рассмотрение в Государственную думу уже седьмого созыва. В качестве одной из мер предлагается указывать в бюллетенях информацию о смене фамилии кандидата за последние пять лет. Сейчас этот срок ограничивается одним годом.

Технология использования кандидатов-«двойников» применялась и раньше, но в ходе последней кампании приобрела новые масштабы. Так, в Санкт-Петербурге в одном округе с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, которая идет на выборы от Партии роста, также выдвигается кандидат от «Гражданской силы» Оксана Владимировна Дмитриева и Олеся Дмитриева от «Зеленых». В Алтайском крае избирателям придется выбирать между Владимиром Рыжковым, который идет от партии «Яблоко», и Сергеем Рыжковым от «Гражданской силы».



КПРФ жаловалась, что в Нижегородской области у их кандидатов появились сразу 10 «клонов». Для КПРФ эта проблема стоит особенно остро, так как кроме кандидатов-«клонов» партии оппонируют «Коммунисты России», которых представители КПРФ называют спойлерами, заявляя, что их единственная задача — оттянуть голоса у «настоящей» коммунистической партии.

Сейчас в «Единой России» обсуждаются возможные варианты законодательных изменений, призванных обеспечить большую открытость и прозрачность избирательного процесса, рассказал источник в партии. Одним из таких изменений станет предложение об указании в бюллетене сведений о смене имени или фамилии кандидата за последние пять лет, а не за год, как сейчас, пояснил собеседник, добавив, что к использованию кандидатов-«двойников» отношение негативное у всех участников политического процесса. Предполагается, что итоговый вариант предложений пройдет согласование с Центризбиркомом России, а также с другими органами, участвующими в избирательном процессе. Отметим, что ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляла об отсутствии действенных способов борьбы с «двойниками».

Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев предложение единороссов назвал небольшим шагом в правильном направлении. Он уверен, что для борьбы с подобными технологиями нужно использовать более жесткие меры. Ранее «Известия» уже писали об инициативе коммунистов в следующем созыве Госдумы запретить «клонам» участвовать в выборах.

— Если за год или за полгода до выборов полностью сменил фамилию, имя и отчество, не пускать на выборы, — говорит Вадим Соловьев.

Он рассказал, что чаще кандидатов-«двойников» привлекают против сильных одномандатников.

— Чаще всего заранее известно, по какому округу он пойдет. Поэтому не представляет большого труда подстроить «двойника». Если даже будет написано об этом в бюллетене, это не избавит от путаницы, потому что граждане не часто читают всякие пояснения, — пояснил он.

По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, предложение единороссов — разумный шаг. Он позволит многим кандидатам в депутаты гарантировать, что они не скроют свою идентичность, а также возможные проблемы, связанные с их производственной деятельностью или публичной активностью, считает он.

— Количество «двойников» на выборах кратно уменьшится, — отметил эксперт.

Увеличение срока не изменит ситуацию коренным образом, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Он занимался предвыборными кампаниями кандидатов в 1990-е годы в качестве политического консультанта, и, по его мнению, кандидаты-«двойники» чаще подбираются иным алгоритмом, а к смене ФИО конкретного человека прибегают достаточно редко.

— Для поиска человека с нужным ФИО в конкретном регионе используется общероссийская база данных. Приходят к человеку с нужной фамилией юристы и говорят — на тебе $10 тыс. Хватит дочке проплатить учебу или дом новый купить. Если соглашается, то подписывает необходимые документы, а после этого с семьей, женой и внуками едет отдыхать в Египет на три месяца, чтобы никто его не слышал и не видел, — рассказал он.

По информации Олега Матвейчева, соглашается примерно каждый третий.

— С уголовным прошлым или бомж какой-нибудь... такие люди соглашаются чаще. У такого моментально счетчик в глазах. Цену ломит, говорит — не 35 тыс., а 40 тыс. рублей хочет... А ему готовы были предложить 400 тыс. рублей, — рассказал эксперт.

Ранее «Известия» писали о существующей судебной практике, когда регистрация кандидатов-«двойников» аннулируется на основании нормы Гражданского кодекса о злоупотреблении правом, то есть кандидат выдвигается на выборы без цели избрания и, следовательно, злоупотребляет правом.