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Понедельник,
29 августа
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Египет заявил о соответствии аэропорта Каира требованиям безопасности

Российские специалисты посетят страну в первой декаде сентября

Министерство транспорта России получило уведомление о соответствии требованиям безопасности аэропорта Каира. Специалисты из РФ посетят Египет в первой декаде сентября. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.

«Буквально на днях от них получили официально уведомление о том, что каирский аэропорт, по их мнению, в полном объеме уже соответствует требованиям авиационной безопасности. В связи с этим наша группа экспертов направится туда в ближайшее время, в первой декаде сентября для проведения проверки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства отметил, что если по итогам проверки будет подтверждено, что информация соответствует действительности, то руководству России и правительству страны будет представлен соответствующий доклад.

«Мы должны это не только увидеть, но еще и проверить в действии», — подчеркнул Максим Соколов.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта на борту пассажирского лайнера A321 компании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, когда на его борту прогремел взрыв. В самолете находились 224 человека, все они погибли. Трагедия была признана крупнейшей в истории российской и советской авиации.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что чартерные рейсы из России в Египет могут быть восстановлены только в один аэропорт страны и при выполнении всех требований безопасности.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Египет заявил о соответствии аэропорта Каира требованиям безопасности

Российские специалисты посетят страну в первой декаде сентября

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