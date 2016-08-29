Медведев предложил соотечественникам поработать при госорганах

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил всемирный форум «В единстве с Россией», который состоялся в Москве. Глава правительства призвал соотечественников, которые съехались со всего мира, активней принимать участие в жизни России. В частности, он предложил представителям русского зарубежья войти в общественные организации и структуры при госорганах.

— Нам очень важно, как вы оцениваете процессы, которые происходят в нашей стране, какой вы видите Россию на современной карте. Ваши предложения, во всяком случае многие предложения, действительно полезны и востребованы в нашей стране, поэтому нам нужно подумать и о механизмах специального представительства русского зарубежья в общественных структурах России, — заявил Дмитрий Медведев. — Наших людей, которые живут за рубежом, нужно активнее привлекать в экспертные и консультативные советы при Государственной думе, Совете Федерации, к работе наших крупных общественных структур, таких как Историческое общество, Общество русской словесности, правозащитные организации, конечно, Общественная палата.

Чрезвычайный и полномочный посол, член ЦИК Василий Лихачев считает, что это очень своевременное предложение. По его мнению, соотечественники нуждаются в помощи и поддержке за рубежом, а чтобы принимать правильные решения, в ГД и СФ должны быть слышны голоса россиян, живущих за пределами страны.

Эта идея нашла свое отражение в итоговой резолюции, которая была принята по итогам форума. «Необходимо рассмотреть вопрос о механизме специального представительства русского зарубежья в Государственной думе и Совете Федерации», — говорится в тексте документа.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий подчеркнул, что практика, о которой говорилось на форуме «В единстве с Россией», в частности, в выступлении председателя правительства Дмитрия Медведева, уже реализуется в ряде стран мира и есть представители соотечественников, проживающих за рубежом, при ведомствах, палатах парламента. Он привел в пример национальное собрание Франции (нижняя палата парламента Франции), где хорошо известный в России депутат Тьерри Мариани избран от французов, проживающих за рубежом.

Премьер-министр в своем выступлении также уделил внимание и вопросам образования соотечественников. Участники мероприятия ратовали за сохранение русского языка и образования на нем за границей.

— В зоне особого внимания, конечно, должно быть сохранение правового статуса русского языка в странах постсоветского пространства, распространение русского языка среди граждан молодого поколения. Для этого у нас есть ресурсы, есть Федеральная целевая программа «Русский язык», которую мы, несмотря на все экономические сложности, продлили на период до 2020 года. Есть и концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Есть, наконец, фонд «Русский мир», — констатировал Дмитрий Медведев.

По словам председателя комитета Госдумы РФ по образованию Вячеслава Никонова, форум позволил определить спектр первоочередных проблем в развитии отношений с соотечественниками, живущими за рубежом, которые требуют немедленного решения. В частности, по итогам мероприятия фонд «Русский мир» совместно с Россотрудничеством внесут предложения, призванные упростить порядок получения российского образования, в том числе вузовского, для граждан РФ, проживающих в других странах.

Он рассказал, что в ходе мероприятия часто поднимался вопрос о получении образования в России. «Здесь много бюрократических преград, поэтому последуют поручения, связанные с упрощением возможности для получения образования в нашей стране нашим соотечественникам. Тут и целый ряд вопросов, связанных со спецификой поступления в вузы. В связи с этим есть определенные предложения со стороны фонда «Русский мир» и Россотрудничества, которые мы совместно внесем, чтобы максимальное количество наших сограждан получили полноценное образование на Родине», — подчеркнул он.

Глава Россотрудничества Любовь Глебова, в свою очередь, заявила, что в области получения образования в вузах России реализуются специальные программы.

По ее словам, в тесном сотрудничестве с Минобрнауки, образовательными и научными организациями Россотрудничество работает над созданием единой образовательно-информационной среды для русских школ за рубежом, соотечественников и граждан зарубежных стран, изучающих русский язык, заинтересованных в получении российского образования.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что соотечественники, побывавшие в России, смогут представить за рубежом объективную информацию о стране и донести позицию РФ по тем или иным мировым вопросам.

— Россия всегда и везде будет отстаивать права и интересы соотечественников, защищать их от притеснений со стороны местных властей, будь то защита матери, которой не отдают ребенка власти другой страны, насильственный перевод русских школ на иностранный язык обучения, или помощь нашим гражданам, которых несправедливо осудили на территории других государств, — заявил глава правительства.