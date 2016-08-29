МИД Литвы выступил против отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции ЕС не должны быть отменены. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что антироссийские ограничительные меры не принесли результатов в тех сферах, на которые должны были повлиять. При этом он отметил, что санкции наносят ущерб как Российской Федерации, так и странам Евросоюза.

Линас Линкявичус выразил несогласие с точкой зрение Фицо.

«Если мы абсолютно ничего не достигли, следует усилить еще санкции — это немедленная реакция, которая у меня возникает в ответ на такие комментарии», — приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, отношения России и западных стран ухудшились из-за кризиса на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее ограничительные меры.

Ранее оппозиционные политики в Италии заявляли о намерениях начать серьезный и конструктивный диалог с Россией после ухода в отставку премьер-министра страны Маттео Ренци. Франция также планирует взять курс на сближение с Россией после президентских выборов в апреле 2017 года.