Госдеп рекомендовал членам семей дипломатов покинуть Турцию

Список на добровольный отъезд расширили в связи с «возросшими угрозами для американских граждан»
Госдепартамент США расширил список на отъезд членов семей дипломатов из посольства США и генерального консульства в Турции. Такая необходимость, по сообщению ведомства, возникла в связи с «возросшими угрозами для американских граждан от террористических групп повсюду в Турции».
«С 23 августа до 23 сентября 2016 года госдепартамент расширил число добровольно выезжающих членов семей сотрудников, направленных в американское посольство в Анкаре и американское генеральное консульство в Стамбуле», — цитирует «РИА Новости» сообщение госдепа.
Особенно американцам рекомендуется воздержаться от поездок на юго-восток Турции, который граничит с Сирией.
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