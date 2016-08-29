Госдеп рекомендовал членам семей дипломатов покинуть Турцию

Госдепартамент США расширил список на отъезд членов семей дипломатов из посольства США и генерального консульства в Турции. Такая необходимость, по сообщению ведомства, возникла в связи с «возросшими угрозами для американских граждан от террористических групп повсюду в Турции».



«С 23 августа до 23 сентября 2016 года госдепартамент расширил число добровольно выезжающих членов семей сотрудников, направленных в американское посольство в Анкаре и американское генеральное консульство в Стамбуле», — цитирует «РИА Новости» сообщение госдепа.



Особенно американцам рекомендуется воздержаться от поездок на юго-восток Турции, который граничит с Сирией.

