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СМИ назвали имя преемника Ангелы Меркель

Пост федерального канцлера Германии может занять член «Христианско-демократического союза» Йенс Шпан

Фото: ТАСС/Imago

Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии может заменить член «Христианско-демократического союза» Йенс Шпан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание The Guardian.

«Знакомьтесь: Йенс Шпан, парламентарий от Штайнфурта и Боркена (города в Северной Рейн-Вестфалии. — «Известия»), заместитель министра финансов и, как предполагают некоторые комментаторы, будущий канцлер», — пишет издание.

По мнению автора материала, в последнее время тон политическим дебатам в стране задает не слоган Меркель «мы справимся», а политик, называющий себя «буркафобом» и призывающий мужчин-мусульман «не тревожиться во время приема душа в тренажерных залах».

По словам журналиста, ситуация изменилась после того, как в Европе разгорелся миграционный кризис — либеральная позиция Меркель стала причиной появления политического оппонента.

«Шпан выступает за частичный запрет на ношение паранджи и заявляет, что Германия — неподходящая страна для тех, кто хочет заставлять своих жен носить паранджу или никаб», — пишет издание.

При этом в материале отмечается, что, будучи открытым 36-летним геем, Шпан, скорее всего, не может казаться самым вероятным кандидатом на то, чтобы возглавить «восстание консерваторов» в рамках партии Ангелы Меркель. Сам Шпан, однако, не считает, что его образ жизни может помешать политической карьере — по его словам, Германия стала гораздо более открытой в последние 10 лет.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

СМИ назвали имя преемника Ангелы Меркель

СМИ назвали имя преемника Ангелы МеркельПост федерального канцлера Германии может занять член «Христианско-демократического союза» Йенс Шпан

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