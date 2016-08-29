МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

Кроме прочего, рост госпошлин объясняется увеличением расходов на изготовление документов
Министерство внутренних дел России разработало проект поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, предлагающий увеличить госпошлины за изготовление загранпаспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Документ был опубликован на портале проектов нормативных актов.
«В связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения, а также учитывая, что… фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по проведению (водительских) экзаменов, выдаче водительских удостоверений, регистрации автомототранспортных средств увеличится в среднем на 1000 рублей… предлагается увеличить пошлины соразмерно фактическим затратам федерального бюджета», — говорится в тексте документа.
Уточняется, что пошлину за загранпаспорт нового поколения для взрослых граждан предлагается увеличить с 3,5 до 5 тысяч рублей, для несовершеннолетних — с 1,5 до 2,5 тысячи. Стоимость водительского удостоверения, изготовленного на пластиковой основе, предлагается увеличить с 2 до 3 тысяч рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства нового поколения, «в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность», может обойтись в 1,5 тысячи рублей.
Изменения объясняются тем, что из-за применения электронного носителя информации стоимость загранпаспорта «ежегодно вырастает более чем на 10 процентов». Рост госпошлин также объясняется увеличением расходов на изготовление документов.
В случае принятия, поправки вступят силу по истечении месяца.
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