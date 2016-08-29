В Белом доме заявили о встрече Путина и Обамы на полях саммита G20

Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама могут встретиться на полях саммита G20 в Китае. Об этом заявил ключевой внешнеполитический советник американского президента Бен Родс.

«У нас нет запланированной формальной двусторонней встречи, однако на каждом из подобных саммитов, который они оба посещают, мы обычно пытаемся найти возможность, чтобы два лидера провели вместе некоторое время, сосредоточившись на Сирии и Украине», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он также добавил, что не располагает информацией о том, будет ли у лидеров формальная двусторонняя встреча, однако отметил, что ожидает, что у них будет возможность поговорить на полях саммита.

«Группа двадцати» (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. Саммит G20 2016 года пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу.