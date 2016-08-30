Кремль не допустит необоснованного снятия кандидатов с выборов

Кандидаты в депутаты от оппозиционных партий не будут сниматься с выборов в случае, если не нарушают законодательство и действуют строго в соответствии с буквой закона. Любые попытки региональных властей по тем или иным причинам снять с выборов неугодных кандидатов будут пресечены. Об этом «Известиям» сообщил источник в Кремле.

Собеседник уверен, что в случае грубой и безосновательной с точки зрения закона атаки на кандидатов от оппозиции Центризбирком применит все допустимые меры для защиты кандидатов. Если же претендент на депутатский мандат всё же будет снят с выборов по надуманным предлогам, то на его стороне обязательно будут суды.

— ЦИК не даст в обиду, и суды таких кандидатов восстановят, — пояснил он.

Чиновник считает, что легитимность и открытость выборных кампаний — один из основных трендов, который реализуется на протяжении последних четырех лет.

Он подчеркнул, что примеры того, как после вмешательства Центризбиркома, несмотря на противодействие со стороны местных властей, оппозиционные партии были зарегистрированы в Санкт-Петербурге и Новгородской области, говорят о новом подходе федерального центра в вопросе регистрации партий.

— Методы ушедшей эпохи, когда неугодных кандидатов можно было снять простым адмресурсом, прошли. Теперь, когда концепция власти поменялась, без оснований никто кандидатов-одномандатников снимать с выборов не будет, — рассказал чиновник.

В качестве наглядного примера собеседник привел кандидата от «Справедливой России» Валерия Гартунга, который продолжит предвыборную гонку, несмотря на его конфликт с целым рядом региональных уральских СМИ.

После серии неоднозначных публикаций в местной прессе Гартунг обратился в местные правоохранительные органы с просьбой проверить отчетную документацию этих средств массовой информации. Дело дошло до полпреда УрФО Игоря Холманских, который в качестве оперативной меры созвал совет по информационной политике, чтобы обсудить ход предвыборной гонки в регионе.

— Очевидных и грубых нарушений закона со стороны кандидата замечено не было, его давят психологически через подконтрольные СМИ, — подчеркнул собеседник «Известий». — У Гартунга есть все шансы победить, и в обиду его не дадут.

Нынешняя кампания отличается тем, что в ряде одномандатных округов ожидаются особо конкурентные выборы. На сегодняшний день трудно предсказать исход предвыборной борьбы, так как кандидаты-конкуренты очень сильные, и результат будет лучше у того, чья работа с избирателями окажется наиболее эффективной. Например, в Астраханской области исход выборов по одномандатному округу не берутся предсказать даже эксперты, так как депутату Госдумы единороссу Леониду Огулю противостоит известный справедливоросс Олег Шеин. И таких конкурентных округов эксперты называют 40–45.