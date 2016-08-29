США: поставки Россией С-300 Ирану не нарушают соглашений ООН

По словам представителя Белого дома, поставки являются системами защиты, а значит, не представляют угрозы безопасности
Российские поставки С-300 Ирану не нарушают соглашений ООН, так как входят в систему защиты. Об этом заявил советник президента США Бен Родс в ходе брифинга в понедельник.
«С большим уважением к России, она очень долго откладывала эти поставки. Поставки С-300 являются системами защиты и не противоречат ни одному соглашению ООН», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Родс отметил, что у Соединенных Штатов вызывает озабоченность укрепление армии Ирана, но, так как речь идет о защитном вооружении, оно не представляет угрозы.
По словам советника Обамы, важнее, чтобы Иран соблюдал обязательства в рамках ядерного соглашения.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что половина от планируемых объемов поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 передана в Иран.
Напомним, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявил, что Москва планирует завершить поставку С-300 Тегерану до конца года.
С-300 — основа противовоздушной обороны России. Различные модификации системы также состоят на вооружении ряда стран бывшего СССР, среди которых Белоруссия, Украина, Казахстан, Азербайджан. Экспортные версии С-300 поставлялись также в Венесуэлу, Китайскую Народную Республику, Алжир, Вьетнам и Кипр, но после дипломатического давления со стороны Турции кипрские С-300 были переданы Греции.
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