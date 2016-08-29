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Песков заявил о готовности Москвы к возможной встрече Путина и Обамы

По словам пресс-секретаря главы государства, окончательных согласований пока нет

В Москве готовы к потенциальной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Барака Обамы на полях саммита G20 в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Готовы. Пока окончательных согласований нет», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Как ранее писали «Известия», внешнеполитический советник Обамы Бен Родс сообщил, что Белый дом не исключает неформальной встречи президентов США и России на полях саммита G20.

Напомним, саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу под темой «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Песков заявил о готовности Москвы к возможной встрече Путина и Обамы

По словам пресс-секретаря главы государства, окончательных согласований пока нет

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