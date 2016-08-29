Московским чемпионам Олимпиады выделят по 4 млн рублей

Правительство Москвы выделит премии московским чемпионам и призерам прошедших в Рио-де-Жанейро XXXI летних Олимпийских игр, сообщила мэрия города.

Как говорится в сообщении мэрии, победители получат по 4 млн рублей, кроме этого, премии получат тренеры, сообщает «РИА Новости».

«Правительство Москвы выплатит премии москвичам — победителям и призерам Игр в Рио-де-Жанейро. Олимпийские чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призеры — по 2,5 млн рублей, бронзовые — по 1,7 млн рублей», — сообщает мэрия.

Спортсмены из Москвы в Рио принесли в копилку России 11 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград.

Напомним, по итогам 16 дней Игр сборная России завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — и заняла четвертое место в общем командном зачете.

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