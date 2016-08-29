Песков: У Кремля нет подтверждений смерти Каримова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступало никаких сообщений о том, что глава Узбекистана Ислам Каримов якобы скончался в понедельник днем.

«У нас нет никаких подтверждений этой информации», — сказал Песков, которого цитирует «РИА Новости».

Ранее «Известия» писали, что источник в аппарате президента Узбекистана опроверг информацию о смерти Ислама Каримова.

Напомним, ранее в понедельник издание «Фергана.ру» сообщило о смерти президента Узбекистана. Однако официального подтверждения информации издание не предоставило.

В субботу, 27 августа, президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. В связи с этим определенные круги в республике начали обсуждать вопросы, касающиеся будущего страны. О возможном преемнике Каримова «Известиям» рассказал эксперт аналитического центра Института международных исследований МГИМО Шарбатулло Содиков.

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В Узбекистане задумались о преемнике президента