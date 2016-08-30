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Американский актер Уайлдер скончался в США

Звезда фильма о «Вилли Вонке» ушел из жизни на 84-м году жизни

В США на 84-м году жизни скончался известный комедийный актер Джин Уайлдер. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уайлдер столкнулся с осложнениями после болезни Альцгеймера, преследовавшей его в последние три года, передает РИА «Новости».

Среди известных работ Уайлдера фильмы 1970-1980 годов «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», «Ничего не вижу, ничего не слышу», «Молодой Франкенштейн».

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Американский актер Уайлдер скончался в США

Звезда фильма о «Вилли Вонке» ушел из жизни на 84-м году жизни

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