Американский актер Уайлдер скончался в США

Звезда фильма о «Вилли Вонке» ушел из жизни на 84-м году жизни
В США на 84-м году жизни скончался известный комедийный актер Джин Уайлдер. Об этом сообщило агентство Reuters.
Уайлдер столкнулся с осложнениями после болезни Альцгеймера, преследовавшей его в последние три года, передает РИА «Новости».
Среди известных работ Уайлдера фильмы 1970-1980 годов «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», «Ничего не вижу, ничего не слышу», «Молодой Франкенштейн».
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