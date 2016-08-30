Газета Huffington Post уволила автора после статей о здоровье Клинтон

Автор статей о здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в газете Huffington Post Дэвид Симан уволен, его публикации больше недоступны.

Дэвид Симан написал две статьи, в которых призывал Клинтон рассказать общественности о своем здоровье. Он также намекал на плохое самочувствие демократического кандидата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Breitbart.

Газета удалила обе статьи, заблокировала аккаунт Симана, что вызвало его возмущение.

Ранее Симан также упоминал доктора Дрю Пински, шоу которой на радио было закрыто после затрагивания темы здоровья Клинтон.

Как писали «Известия», ранее кандидат на должность президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп призвал Хиллари Клинтон опубликовать информацию о здоровье.

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