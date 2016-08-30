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Вторник,
30 августа
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Новейшие понтонные катера испытают в России

Новая техника будет введена в строй по итогам стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016»

В Минобороны сообщили «Известиям», что в ходе запланированного в программе учений «Кавказ-2016» форсирования реки Дон танковыми и мотострелковыми подразделениями Минобороны планирует испытать уникальный буксирно-моторный катер БМК, предназначенный для буксировки паромов и разведки водоемов при устройстве мостовых и паромных переправ.

В рамках предстоящих маневров на полигоне Прудбой под Волгоградом будет развернута понтонная переправа длиной 600 м, по которой техника и вооружения смогут форсировать реку Дон с ходу. Обеспечить этот маневр призваны два новейших понтонных катера семейства БМК разработки Волжского судостроительно-судоремонтного завода (ВССЗ) и акционерного общества КАМПО. Подобную технику военные не заказывали промышленности более 20 лет.

Внешне БМК напоминает обычную моторную лодку с установленной двухместной кабиной. При длине менее 8 м и весе чуть более 3,5 т буксировочный катер способен в течение 11 часов буксировать, а затем и удерживать на месте секции понтонной переправы, перевозить четырех человек и небольшой груз. Следует отметить, что предварительные испытания катера уже проведены, а учения «Кавказ» должны показать, как БМК поведет себя в реальной боевой обстановке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российские войска испытают новейшие понтонные катера

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Новейшие понтонные катера испытают в России

Новая техника будет введена в строй по итогам стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016»

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