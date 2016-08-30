В России из-за ВТО введут льготы для огранщиков алмазов

С 1 сентября в России в рамках вступления в ВТО отменяется таможенная пошлина на вывоз природных алмазов, которая составляет 6,5%. Изменения угрожают гранильным предприятиям страны.

Так, сырье для российских производителей бриллиантов подорожает. В таких условиях две трети действующих предприятий в ограночном комплексе России будут поставлены на грань выживания. Сейчас Минфин, Минэкономразвития и крупнейший алмазодобытчик «Алроса» совместно с крупнейшими гранильными предприятиями страны разрабатывают комплекс мер по поддержке российской огранки, в том числе с использованием финансового потенциала алмазной компании.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ № 797 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе». В документе среди прочего речь идет об обнулении вывозных пошлин на природные алмазы в рамках вступления в ВТО.

В мае этого года в Минфине создана отдельная рабочая группа, которая разрабатывает набор мер господдержки российской огранки, в том числе с использованием потенциала компании «Алроса», либо с использованием финансовых средств, либо сырья. Возглавляет эту работу замминистра финансов Алексей Моисеев, который сейчас заканчивает доработку этих мер.

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Огранщиков алмазов придется спасать из-за вступления в ВТО